Україна зібрала докази вторгнення угорського дрона у свій повітряний простір

Глава МЗС оприлюднив точний маршрут БпЛА «для сліпих угорських чиновників».

керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Українська сторона зібрала докази про перебування угорського дрона у своєму повітряному просторі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він оприлюднив маршрут БпЛА з Угорщини на своїй сторінці у соцмережі Х.

маршрут БпЛА з Угорщини в Україну
Фото: Х/Andrii Sybiha
маршрут БпЛА з Угорщини в Україну

«Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут учорашнього вторгнення дрона з Угорщини в український повітряний простір. Наші Сили оборони зібрали всі необхідні докази, і ми досі чекаємо, щоб Угорщина пояснила, що цей об’єкт робив у нашому небі», - написав міністр.

  • Про угорські дрони в Україні Володимирові Зеленському доповів головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами президента, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, це були угорські дрони. «Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», - додав президент.
  • Опісля міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорських настроїв» і «привидів бачить».
  • Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про «лицемірство та моральну деградацію» угорського уряду, «відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля».
  • Міноборони Угорщини заперечило, що їхні ЗС могли здійснювати такі польоти.
  • Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив треки руху дрону, який залетів в Україну з Угорщини. Сили оборони у відповідь патрулювали небо над Ужгородським районом розрахунком БпЛА СБС.
