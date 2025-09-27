Українська сторона зібрала докази про перебування угорського дрона у своєму повітряному просторі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він оприлюднив маршрут БпЛА з Угорщини на своїй сторінці у соцмережі Х.

Фото: Х/Andrii Sybiha маршрут БпЛА з Угорщини в Україну

«Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут учорашнього вторгнення дрона з Угорщини в український повітряний простір. Наші Сили оборони зібрали всі необхідні докази, і ми досі чекаємо, щоб Угорщина пояснила, що цей об’єкт робив у нашому небі», - написав міністр.