Генштаб оприлюднив треки руху дрону, який залетів в Україну з Угорщини

Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційні засоби ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області двічі зафіксували проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини”, - наголосили в Генштабі.
Зазначається, що для нівелювання потенційної загрози Сили оборони України патрулювали повітряний простір над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" СБС.
Генштаб опублікував кілька візуальних прикладів фіксації цього дрону для ілюстрації фактів порушення державного кордону.
26 вересня Володимир Зеленський провів нараду з військовими, після якої повідомив про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. За його словами, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, це були угорські дрони. «Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», - додав президент.
Опісля міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорських настроїв» і «привидів бачить».
Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про «лицемірство та моральну деградацію» угорського уряду, «відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля».
- Міністерство оборони Угорщини спростувало слова Володимира Зеленського про нібито політ угорських дронів над українською територією.