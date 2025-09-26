Генштаб оприлюднив треки руху дрону, який залетів в Україну з Угорщини

26 вересня Володимир Зеленський провів нараду з військовими, після якої повідомив про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. За його словами, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, це були угорські дрони. «Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», - додав президент.