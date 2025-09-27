Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" у Чувашії

"Тиньговатово" є частиною нафтопроводу, який використовують для транспортування нафти до порту Новоросійськ.

Ударні дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" біля населеного пункту Конар Цивільського округу Чувашії, пише "Мілітарний".

Станцію атакували ударні дрони, які завдали незначних пошкоджень, а робота підприємства тимчасово призупинена.

Нафтоперекачувальна станція знаходиться безпосередньо у межах населеного пункту Конар, приблизно за 950–1000 км від державного кордону України.

Станцію атакують не вперше. Так, у ніч на 9 червня українські безпілотники вже атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово", що призвело до тимчасової зупинки її роботи.

Ця станція є частиною нафтопроводу "Куйбишев—Тихорецьк", який використовується для транспортування нафти до порту Новоросійськ.