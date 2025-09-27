Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" у Чувашії

"Тиньговатово" є частиною нафтопроводу, який використовують для транспортування нафти до порту Новоросійськ.

Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" у Чувашії
Фото: Google Earth

Ударні дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" біля населеного пункту Конар Цивільського округу Чувашії, пише "Мілітарний". 

Станцію атакували ударні дрони, які завдали незначних пошкоджень, а робота підприємства тимчасово призупинена.

Нафтоперекачувальна станція знаходиться безпосередньо у межах населеного пункту Конар, приблизно за 950–1000 км від державного кордону України.

Станцію атакують не вперше. Так, у ніч на 9 червня українські безпілотники вже атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово", що призвело до тимчасової зупинки її роботи.

Ця станція є частиною нафтопроводу "Куйбишев—Тихорецьк", який використовується для транспортування нафти до порту Новоросійськ.
