ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Сумщину з різних видів озброєння, є жертви серед цивільних

Під обстріли РФ потрапили 50 населених пунктів Сумщини.

Росіяни атакували Сумщину з різних видів озброєння, є жертви серед цивільних
обстріли Сумського району
Фото: поліція Сумщини

Упродовж доби ворог здійснив 167 обстрілів по 50 населених пунктах у 20 територіальних громадах Сумщини, застосовуючи керовані авіаційні бомби, РСЗВ, дрони-камікадзе та БпЛА.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок ворожих атак загинув 59-річний чоловік у Зноб-Новгородській громаді, ще п’ятеро мирних жителів отримали поранення, серед них троє – після удару FPV-дроном у Великописарівській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

Під ворожий вогонь потрапили населені пункти громад: Сумська, Степанівська, Верхньосироватська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Річківська, Дружбівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Шосткинська, Новослобідська, Путивльська, Попівська, Великописарівська та Боромлянська.

Росія активно застосовувала різні види озброєння:

  • 10 ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ);
  • понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • 35 ударів із РСЗВ;
  • атаки FPV-дронами та іншими безпілотниками.

Унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Річківській громаді – інфраструктурний об’єкт;

у Зноб-Новгородській – двоповерховий будинок, магазин і приватний автомобіль;

у Путивльській – знищено авто;

у Боромлянській – пошкоджено машину рятувальників;

у Сумській – пошкоджені та знищені вантажні автомобілі, а також інфраструктурний об’єкт.

За добу тривалість повітряних тривог у Сумській області склала 20 годин 8 хвилин.

Ворог і надалі продовжує тероризувати прикордонні громади, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.
