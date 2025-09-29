На Дніпропетровщині ворог поранив людину

Через обстріли горіла адмінбудівля, готель та будинки, знищене авто.

Упродовж доби росіяни атакували Дніпропетровську область і поранили там людину.

Як зазначив начальник ОВА сергій Лисак, Покровську, Слов'янську та Межівську громади Синельниківщини росіяни атакували БпЛА. В останній поранено 44-річного чоловіка.

У населених пунктах сталося декілька займань. Вогнем охопило адмінбудівлю, готель, 3 приватні будинки. Знищено авто.

На Нікопольщину противник скеровував важку артилерію та fpv-дрони. Там ворог атакував райцентр, Мирівську та Покровську громади.

Там пошкоджені 2 оселі місцевих і господарська споруда. Люди не постраждали.

Над областю оборонці неба знищили 3 ворожі безпілотники.