Сибіга обговорив із Гроссі критичну ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція має бути повернута її законному власнику — Україні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі критичну ситуацію на Запорізькій АЕС.

Про це глава української дипломатії розповів у мережі X.

"Я зустрівся з Рафаелем Гроссі щодо ситуації на Запорізькій АЕС та терористичних дій Росії. Генеральний директор надав оновлену інформацію про поточні критичні загрози ядерній безпеці на станції", – зазначив він.

Сибіга наголошує, Росія окупувала українську атомну електростанцію та намагається силоміць інтегрувати її у свою енергосистему, незважаючи на зростаючий ризик ядерного інциденту.

Світ не може цього допустити.

"Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом, що залишився в короткостроковій перспективі. Позиція України залишається незмінною: Запорізька атомна електростанція має бути повернута її законному власнику, Україні, якомога швидше", – зазначає Сибіга.