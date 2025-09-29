Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга обговорив із Гроссі критичну ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція має бути повернута її законному власнику — Україні.

Сибіга обговорив із Гроссі критичну ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС
Андрій Сибіга і Рафаель Гроссі
Фото: Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі критичну ситуацію на Запорізькій АЕС.

Про це глава української дипломатії розповів у мережі X.

"Я зустрівся з Рафаелем Гроссі щодо ситуації на Запорізькій АЕС та терористичних дій Росії. Генеральний директор надав оновлену інформацію про поточні критичні загрози ядерній безпеці на станції", – зазначив він.

Сибіга наголошує, Росія окупувала українську атомну електростанцію та намагається силоміць інтегрувати її у свою енергосистему, незважаючи на зростаючий ризик ядерного інциденту. 

Світ не може цього допустити.

"Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом, що залишився в короткостроковій перспективі. Позиція України залишається незмінною: Запорізька атомна електростанція має бути повернута її законному власнику, Україні, якомога швидше", – зазначає Сибіга.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies