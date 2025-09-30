Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
​Жінка, яка разом із чоловіком та двома дітьми загинула на Сумщині внаслідок удару Росії, була вагітна двійнею

​Жінка, яка разом із чоловіком та двома дітьми загинула на Сумщині внаслідок удару Росії, була вагітна двійнею

У ніч на 30 вересня в селі Чернеччина на Сумщині внаслідок влучання безпілотника загинуло подружжя Альони та Олександра Лєсніченків та двоє їхніх синів віком шести та чотирьох років. 26-річна жінка була вагітна двійнею.

Про це повідомили в місцевій гімназії та "Кордон. Медіа".

Староста села Оксана Чернова та сусіди загиблих розповіли, що родина переїхала до Чернеччини з Краснопілля, де їхній будинок зазнав пошкоджень. Тут вони жили в будинку батьків Альони. 

"Вони тікали від обстрілів і тут обжилися в новому будинку", – розповіли місцеві журналісти.

"На місці їхньої домівки – руїни. Немає даху та стін. А на подвір'ї досі висить випраний дитячий одяг, який готували до народження ще двох діток", – додали в "Кордон. Медіа".

Ворог атаку Сумську область щоденно. Зокрема, - прицільно дронами. 
