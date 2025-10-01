​В Україні ліквідували ще 11 схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки, ДБР і Нацполіція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації.

Про це йдеться на сайті СБУ.

У результаті спецоперацій затримали 23 організаторів оборудок, які брали від 2,5 до 17 тисяч доларів за «послуги».

У Києві ділки продавали «бронь» через фіктивне працевлаштування на підприємствах критичної інфраструктури.

На Полтавщині викрили адвокатів і спільників, які «знімали» ухилянтів з розшуку та фальсифікували медичні діагнози.

В Івано-Франківській області група з шести осіб переправляла військовозобов’язаних гірськими стежками до ЄС, а на Черкащині заступниця декана університету продавала місця для «навчання» ухилянтів. Там же керівниця відділення Фонду соцзахисту та чиновниця сільради виготовляли фіктивні документи.

На Житомирщині затримали охоронця, який організував канал втечі через «зеленку». Ще два шляхи нелегального перетину кордону заблокувала військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР.

Колишнього військового із Дніпра затримали за спробу дати хабар командуванню, щоб вивести знайомого мобілізованого з частини.

Усім затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.