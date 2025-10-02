Головне за ніч та ранок четверга, 2 жовтня: наслідки атаки в Одесі, майже 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, статки Ілона Маска.

Унаслідок нічної атаки в Одесі є перебої з рухом електротранспорту. Станом на ранок він переважно відновив роботу, але деякі маршрути працюють зі змінами.

За даними ОВА, близько 46 000 споживачів станом на ранок залишалися без світла.

Уночі 1 жовтня армія Росії атакувала в Одесі депо Укрзалізниці. Поранення отримав машиніст поїзда.

Очільник МВС Ігор Клименко вранці 2 жовтня повідомив, що в Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після аномальної зливи.

Водночас тривають аварійно-відновлювальні заходи.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 158 зіткнень.

Найбільше - на Торецькому (22 атаки), Новопавлівському (26) та Покровському (45) напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 980 окупантів, танк, 2 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 112 460 осіб.

У ніч на 2 жовтня росіяни обстріляли ударними безпілотниками околиці Києва. За повідомленнями очевидців, сильні пожежі розпочалися у Бучі та Ірпені, є попередні дані про пошкодження залізничної інфраструктури.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що у Бучанському районі було травмовано людину. 50-річний чоловік отримав уламкове поранення.

У Славутичі на Київщині увечері ліквідовували наслідки російського обстрілу.

“Пожежу ліквідовано о 21:27. До гасіння залучалися підрозділи з Київської та Чернігівської областей”, - зазначили в ДСНС.

На місці створили оперативний штаб за участю керівників місцевих органів влади, рятувальників та представників усіх оперативних служб. У Славутичі розпочали роботу стаціонарні “Пункти Незламності”. У них громадяни можуть зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу.

Крім того, ДСНС надала генератори та мобільні “Пункти Незламності”, обладнані системами Starlink.

ППО знешкодила 53 із 86 запущених російських дронів.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 6 локаціях.

Завдяки стрибку вартості акцій Tesla на 4% у середу Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перетнув позначку у 500 мільярдів доларів.

Як пише Forbes, американський бізнесмен продемонстрував неймовірні темпи нарощування статків: ще у 2020 році він мав на рахунках "лише" близько 25 мільярдів доларів, але невдовзі став п'ятим багатієм зі 100 мільярдами у кишені. А у грудні минулого року йому підкорилася і позначка 400 мільярдів, яка й досі залишається недоступною жодній іншій живій душі. Найближчий переслідувач, Ларрі Еллісон, відстає на 150 мільярдів.

За оцінками експертів, Маск має всі шанси стати першим в історії людства трильйонером. Це може статися вже у березні 2033 року, коли настане час чергового траншу обіцяної радою директорів Tesla винагороди загальною сумою в той самий трильйон доларів.

