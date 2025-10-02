Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

​Майже тисячу окупантів ліквідували оборонці упродовж доби

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 112 460 осіб.

ССО уразили логістичний склад на Курщині
Фото: Скріншот відео ССО

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 980 окупантів, танк, 2 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 2 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 112 460 (+980) осіб 
  • танків – 11224 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23296 (+2) од
  • артилерійських систем – 33336 (+12) од
  • РСЗВ – 1507 (+2) од
  • засоби ППО – 1224 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271)
  • крилаті ракети – 3790 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29)
  • спеціальна техніка – 3979 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
﻿
