На Харківщині планують розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми

У Харківській області влада планує розширити примусову евакуацію сімей з дітьми, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

“Скоріш за все, будемо розширювати примусову евакуацію сімей з дітьми по Великобурлуцькому напрямку, тому що ворог просто обстрілює будинки і інфраструктуру, намагаючись завдати максимального ураження нашому цивільному населенню", - сказав Синєгубов

Начальник ОВА нагадав, що триває така евакуація на Куп'янському та Ізюмському напрямках.

Крім того, Олег Синєгубов запевнив, що Куп'янськ перебуває під контролем Сил оборони України.