Підрозділ ДПСУ «Фенікс» отримав мільярд додаткового фінансування

За ці кошти мають купити сучасні розвід-і ударні дрони, а ще необхідне обладнання й матеріали для роботи. 

Підрозділ ДПСУ «Фенікс» отримав мільярд додаткового фінансування
глава уряду Юлія Свириденко
Фото: kmu.gov.ua

Уряд виділив 1 млрд грн з резервного фонду держбюджету на посилення можливостей підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» Держприкордонслужби. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, кошти скерують на закупівлю сучасних ударних та розвідувальних дронів, а також необхідного обладнання й матеріалів для їхньої роботи. 

«Фенікс» — перший у межах ДПСУ підрозділ БпЛА й один із найефективніших. За минулий рік ним було уражено близько 8 тис. ворожих цілей, а втрата техніки ворога сягнула $60 млн», - зауважила Свиридкенко.
