Сили спецоперацій заявили, що уразили НПЗ у Ленінградській області у взаємодії з російськими повстанцями

Йдеться про рух «Черная искра».

Фото: ССО

Сили спецоперацій заявили, що уразили НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області у взаємодії з російськими повстанцями.

Зазначається, що у ніч на 4 жовтня Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом в РФ «Черная искра» уразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів) та ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти) на нафтопереробному заводі "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області Росії. 

Критичне для ворога підприємство палає вже втретє у 2025 році. 

Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками «Черная искра». 

Ураження і подальше займання НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" підтверджують і влада регіону, і місцеві жителі. Це одне із найбільших і критичних підприємств ворога, потужність якого сягає  20,1 млн тонн нафти на рік. Об’єкт виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.
