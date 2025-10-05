«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Партизани "АТЕШ" розвідали арсенал ГРАУ в Брянську

Усі розвіддані передали Силам оборони України.

Партизани "АТЕШ" розвідали арсенал ГРАУ в Брянську
Фото: партизанський рух "Атеш"

Агенти партизанського руху "АТЕШ" розвідали територію арсеналу 120-го Головного ракетно‑артилерійського управління у Брянську РФ. Розвіддані  передали Силам оборони України.

Про це повідомили у партизанському русі "Атеш". 

Агенти партизанського руху зафіксували режим роботи ГРАУ, систему охорони та схему переміщення вантажів.

"Ми виявили ознаки посилення заходів безпеки після недавніх інцидентів із загоряннями на аналогічних об’єктах. Водночас охорона арсеналу має вразливі місця", — ідеться у повідомленні.

Усі координати важливих сховищ і графіки поставок партизани передали Силам оборони України. 

Агенти руху опору закликають місцевих жителів повідомляти про будь-які просування військової техніки у районі арсеналу.
