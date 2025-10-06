​Навчальні центри Сил оборони переміщуються вглиб країни, подалі від лінії фронту, - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про переміщення навчальних центрів вглиб країни через загрозу ударів російських дронів та ракет. Він також зазначив, що базова загальновійськова підготовка тепер триває 51 день, включаючи курс антидронової боротьби.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сирський провів традиційну щомісячну нараду з питань підготовки наших воїнів, а також щодо окремих аспектів функціонування навчальних центрів.

"За останній рік ми виконали значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни. Водночас, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання – забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", - наголосив головнокомандувач.

Під час наради також обговорили питання контролю якості підготовки в навчальних центрах, оптимізації їхньої організаційної структури, розгортання БЗВП на фондах механізованих бригад, ролі армійських корпусів у підготовці тощо.

"Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їх невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування навчальних в зимовий період", - зазначив Сирський.