Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: перевага в застосуванні FPV – все ще за армією України, але ворог намагається вийти на паритет

Сили оборони нарощують кількість враження цілей дронами. 

Сирський: перевага в застосуванні FPV – все ще за армією України, але ворог намагається вийти на паритет
Екіпаж FPV, морпіхи 137 окремого Батальйон Морської піхоти 35 окремої Бригади Морської Піхоти
Фото: facebook/35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Протягом вересня українські безпілотні авіаційні комплекси вразили 66,5 тисяч ворожих цілей – на 10,8 % більше, ніж у серпні. З цього числа 39,2 тисячі – це удари дронами-камікадзе. 

Майже вдвічі зросла і кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами (НРК). Про це повідомив головком Олександр Сирський, додавши, що це свідчить про зростання уваги командирів до цього компоненту. 

"Перевага в застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету", – сказав він. 

Сирський на нараді з питань розвитку безпілотних систем заслухав доповідь розвідників J-2 щодо розвитку військ безпілотних систем Росії, нових підрозділів та технічних рішень ворога, планів застосування російських інновацій. 

"Противник не стоїть на місці, вкладається в розбудову підрозділів БпС, витрачає на це величезний ресурс. Ми не маємо права збавляти темп! Відтак у Збройних Силах України триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС", – додав головнокомандувач. 
﻿
