Сирський: перевага в застосуванні FPV – все ще за армією України, але ворог намагається вийти на паритет

Протягом вересня українські безпілотні авіаційні комплекси вразили 66,5 тисяч ворожих цілей – на 10,8 % більше, ніж у серпні. З цього числа 39,2 тисячі – це удари дронами-камікадзе.

Майже вдвічі зросла і кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами (НРК). Про це повідомив головком Олександр Сирський, додавши, що це свідчить про зростання уваги командирів до цього компоненту.

"Перевага в застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету", – сказав він.

Сирський на нараді з питань розвитку безпілотних систем заслухав доповідь розвідників J-2 щодо розвитку військ безпілотних систем Росії, нових підрозділів та технічних рішень ворога, планів застосування російських інновацій.

"Противник не стоїть на місці, вкладається в розбудову підрозділів БпС, витрачає на це величезний ресурс. Ми не маємо права збавляти темп! Відтак у Збройних Силах України триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС", – додав головнокомандувач.