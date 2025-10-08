У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу

Росіяни завдали удару по будівлі заводу виробника хумусу Yofi в Києві, в результаті компанія була вимушена тимчасово зупинити постачання продукції.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Нещодавно з нами трапилась сумна подія. Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Дякувати Богу, ніхто не постраждав - люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і ми були змушені тимчасово призупинити постачання", - ідеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що планують повернути свою продукцію на полиці магазинів через місяць.

Виробництво хумусу Yofi розпочалось в Україні у 2010 році, за 15 років була створена унікальна лінійка продукції.

За даними Forbes, Yofi займає майже 70% ринку. Виробничі потужності компанії розташовані в Києві на площі 2000 м², обладнані трьома сучасними виробничо-фасувальними лініями від українських, італійських та ізраїльських виробників.