Унаслідок російських обстрілів на Сумщині є загиблі та постраждалі цивільні

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів території Сумщини є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.

Про це повідомили у ОВА.

У Білопільській громаді через удари КАБ загинув 66-річний чоловік.

У Миколаївській сільській громаді через удар FPV-дрону загинув 40-річний чоловік.

У Великописарівській громаді через мінометний обстріл загинув 65-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранений 52-річний чоловік.

До медиків також звернулися:

44-річний житель Глухівської громади, який отримав поранення через удар FPV-дрону 6 жовтня;

39-річний житель Краснопільської громади, травмований через атаку FPV-дрону 6 жовтня;

47-річний житель Степанівської громади, поранений 7 жовтня через удар БпЛА.

Протягом доби, з ранку 8 жовтня до ранку 9 жовтня 2025 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 25 населених пунктах в 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Степанівська

Миколаївська сільська

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Краснопільська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Свеська

Великописарівська

Комишанська.

Ворог завдав по області 15 ударів КАБ та понад 10 ударів БпЛА. Також атакував FPV-дронами.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу, нежитлові будівлі, багатоповерхівку, адміністративні будівлі, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Степанівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Шалигинській громаді пошкоджено приватний будинок;

у Комишанській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

Вдалося евакуювати 23 людини. За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 3 хвилини.