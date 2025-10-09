Унаслідок російських обстрілів на Сумщині є загиблі та постраждалі цивільні

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів території Сумщини є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.
Про це повідомили у ОВА.
- У Білопільській громаді через удари КАБ загинув 66-річний чоловік.
- У Миколаївській сільській громаді через удар FPV-дрону загинув 40-річний чоловік.
- У Великописарівській громаді через мінометний обстріл загинув 65-річний чоловік.
У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранений 52-річний чоловік.
До медиків також звернулися:
- 44-річний житель Глухівської громади, який отримав поранення через удар FPV-дрону 6 жовтня;
- 39-річний житель Краснопільської громади, травмований через атаку FPV-дрону 6 жовтня;
- 47-річний житель Степанівської громади, поранений 7 жовтня через удар БпЛА.
Протягом доби, з ранку 8 жовтня до ранку 9 жовтня 2025 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 25 населених пунктах в 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Степанівська
- Миколаївська сільська
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Краснопільська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Свеська
- Великописарівська
- Комишанська.
Ворог завдав по області 15 ударів КАБ та понад 10 ударів БпЛА. Також атакував FPV-дронами.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу, нежитлові будівлі, багатоповерхівку, адміністративні будівлі, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Степанівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Шалигинській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Комишанській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.
Вдалося евакуювати 23 людини. За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 3 хвилини.
- Укрзалізниця анонсувала змінені маршрути для потягів, що курсують на Сумщину. Це роблять через обстріли залізниці.