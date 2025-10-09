Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині є загиблі та постраждалі цивільні

Протяом доби окупанти провели обстріли 25 населених пунктів області. 

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині є загиблі та постраждалі цивільні
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів території Сумщини є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.

Про це повідомили у ОВА. 

  • У Білопільській громаді через удари КАБ загинув 66-річний чоловік.
  • У Миколаївській сільській громаді через удар FPV-дрону загинув 40-річний чоловік.
  • У Великописарівській громаді через мінометний обстріл загинув 65-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранений 52-річний чоловік.

 До медиків також звернулися: 

  • 44-річний житель Глухівської громади, який отримав поранення через удар FPV-дрону 6 жовтня; 
  • 39-річний житель Краснопільської громади, травмований через атаку FPV-дрону 6 жовтня;
  • 47-річний житель Степанівської громади, поранений 7 жовтня через удар БпЛА.

Протягом доби, з ранку 8 жовтня до ранку 9 жовтня 2025 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 25 населених пунктах в 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Степанівська
  • Миколаївська сільська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Краснопільська 
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Свеська
  • Великописарівська
  • Комишанська.

Ворог завдав по області 15 ударів КАБ та понад 10 ударів БпЛА. Також атакував FPV-дронами.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу, нежитлові будівлі, багатоповерхівку, адміністративні будівлі, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Степанівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Шалигинській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Комишанській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

Вдалося евакуювати 23 людини. За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 3 хвилини.

  • Укрзалізниця анонсувала змінені маршрути для потягів, що курсують на Сумщину. Це роблять через обстріли залізниці. 
