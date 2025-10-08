«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Освіта

Українські студенти можуть отримати безкоштовну підписку на AI Pro і Gemini: інструкція

Користуватися сервісами можна для полегшення навчання, вважають у Мінцифри. 

Українські студенти можуть отримати безкоштовну підписку на AI Pro і Gemini: інструкція
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Компанія Google відкрила безкоштовний доступ для українських студентів до сервісів штучного інтелекту Gemini та AI Pro. Скористатися ним зможуть всі студенти від 18 років. 

Почати можна вже сьогодні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

За його словами, студенти отримають:

  • Gemini 2.5 Pro: чат для допомоги у навчанні та зі складними темами. Можна завантажувати фото й отримувати пояснення в реальному часі.
  • Deep Research: інструмент, який самостійно аналізує сотні джерел і створює структурований звіт. Економить години на підготовку курсових чи рефератів.
  • NotebookLM: персональний асистент для організації знань і конспектів, тепер із розширеними можливостями аудіо- й відеоаналізу.
  • Veo 3: перетворює текст або фотографію на 8-секундне відео зі звуком.
  • Jules: AI-помічник для програмування. Допомагає писати, тестувати й удосконалювати код.
  • 2 ТБ хмарного сховища: достатньо місця для всіх конспектів, документів і проєктів.

"Заповніть форму до 9 грудня 2025 року", – повідомив віцепрем'єр.

Більше деталей за посиланням

Доступ до сервісів діятиме рік. Щоб навчитися максимально ефективно використовувати ці можливості, Google проводить безоплатний онлайн-вебінар "Gemini Академія для студентів".  
