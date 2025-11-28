Україна та Латвія поглиблюють співпрацю у сфері штучного інтелекту та цифрової інтеграції

В межах забезпечення розвитку національного єдиного інструменту для перекладу відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Україною та Латвією.

Як повідомляє Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, документ встановлює рамку взаємодії для розвитку мовних моделей, обміну досвідом та впровадженню інструментів ШІ з метою підтримки інституційної спроможності України на шляху до членства в ЄС.

Підписання відбулося під спільним головуванням міністра закордонних справ Латвії Байби Браже та віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки.

Тарас Качка наголосив, що Україна зараз перебуває в активній фазі переговорів про вступ до ЄС.

«Наступні 24 місяці є визначальними, і саме зараз важливо об’єднати зусилля для впровадження не лише законодавства, а й інструментів, що підсилюють інституційну спроможність держави», – сказав він.

Серед таких інструментів – технологія штучного інтелекту, зокрема для перекладу та аналізу масивів актів права ЄС. Важливим є дотримання культури української мови та її автентичних моделей у публічній документації євроінтеграційного треку.

Мовну технологічну компанію Tilde було обрано як найбільш відповідне рішення для українських потреб, оскільки ця платформа враховує особливості української мови, її фразеологію, морфологію та стилістику, що дозволяє забезпечити автентичність перекладів.

Як зазначили в Офісі, таке рішення також дозволить надалі масштабувати технологію для залучення інших міністерств, державних органів та підприємств. У межах співпраці передбачено обмін досвідом між експертами сторін Меморандуму, спільний розвиток мовних моделей і підтримку нових цифрових сервісів.