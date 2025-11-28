Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаПолітика

Україна та Латвія поглиблюють співпрацю у сфері штучного інтелекту та цифрової інтеграції

Серед таких інструментів – технологія штучного інтелекту, зокрема для перекладу та аналізу масивів актів права ЄС.

Україна та Латвія поглиблюють співпрацю у сфері штучного інтелекту та цифрової інтеграції
Україна та Латвія поглиблюють співпрацю у сфері ШІ
Фото: Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

В межах забезпечення розвитку національного єдиного інструменту для перекладу відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Україною та Латвією. 

Як повідомляє Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, документ встановлює рамку взаємодії для розвитку мовних моделей, обміну досвідом та впровадженню інструментів ШІ з метою підтримки інституційної спроможності України на шляху до членства в ЄС.

Підписання відбулося під спільним головуванням міністра закордонних справ Латвії Байби Браже та віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки. 

Тарас Качка наголосив, що Україна зараз перебуває в активній фазі переговорів про вступ до ЄС. 

«Наступні 24 місяці є визначальними, і саме зараз важливо об’єднати зусилля для впровадження не лише законодавства, а й інструментів, що підсилюють інституційну спроможність держави», – сказав він.

Серед таких інструментів – технологія штучного інтелекту, зокрема для перекладу та аналізу масивів актів права ЄС. Важливим є дотримання культури української мови та її автентичних моделей у публічній документації євроінтеграційного треку. 

Мовну технологічну компанію Tilde було обрано як найбільш відповідне рішення для українських потреб, оскільки ця платформа враховує особливості української мови, її фразеологію, морфологію та стилістику, що дозволяє забезпечити автентичність перекладів. 

Як зазначили в Офісі, таке рішення також дозволить надалі масштабувати технологію для залучення інших міністерств, державних органів та підприємств. У межах співпраці передбачено обмін досвідом між експертами сторін Меморандуму, спільний розвиток мовних моделей і підтримку нових цифрових сервісів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies