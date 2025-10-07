Головне за ніч та ранок вівторка, 7 жовтня: удари по Полтаві та Сумах, понад 190 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 193 бойових зіткнення, бої на Покровському та Торецькому напрямках, ворожі обстріли, вибухи в Тюмені.

У ніч на 7 жовтня армія Росії вдарила по Полтавській області дронами. Є влучання по цивільній інфраструктурі.

Загорілися адміністративні будівлі, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

“До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці”, – повідомили в ДСНС України.

За інформацією віцепрем'єра Олексія Кулеби, ціллю атаки була залізнична інфраструктура. В Полтавській області внаслідок російської нічної атаки пошкоджено локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції залізниці. Також є ушкодження адміністративних і складських приміщень та рухомого складу.

Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів–Харків, Краматорськ–Львів.

У Сумах внаслідок ранкового ворожого удару поранено водійку і пасажира тролейбуса, пошкоджено будинки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 193 бойових зіткнення.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1020 солдатів. Від початку вторгнення ворожі війська втратили близько 1 117 360 осіб.

Російська армія вночі атакувала Україну двома балістичними ракетами і 152 ударними безпілотниками.

За попередніми даними станом на 09.00, протиповітряна оборона збила/подавила 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни, повідомили у Повітряних силах. Зафіксували влучання двох ракет та 52-х ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

До Києва прибув президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Сампт'єро.

У виступі перед народними депутатами у Верховній Раді він зокрема висловив впевненість, що вступ України до ЄС принесе їй таке саме процвітання, як Іспанії, і підкреслив, що війна Росії проти України є незаконною і безпідставною.

"Порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Естонії, Данії та Литви нагадають нам всім, що це не тільки війна України – це війна нас усіх. З наближенням зими я відстежую прицільні удари по інфраструктурі України з метою занурити українців у темряву і холод. Це має ознаки геноциду", – сказав також Сампт'єро.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у Telegram заявив про атаку Сил оборони на Антипський нафтопереробний завод, розташований біля російської Тюмені, за 2000 кілометрів від українського кордону.

Коваленко додав, що підприємство має проєктну потужність у 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Місцеві у Тюмені повідомляли про два потужних вибухи. Натомість російське МНС переконує, що "детонації безпілотників не допущено" і нібито "усі підприємства працюють у штатному режимі і не припиняли роботу".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Також президент США зазначив, що перед остаточним рішенням хоче дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скерують. "Я ставитиму запитання. Я не хочу бачити ескалацію", - наголосив Трамп.

Крім того, американський лідер знову нагадав, що це "жахлива війна", де гинуть 5-8 тис. людей щотижня і вона ніколи б не мала починатися.

