Уночі зафіксували влучання двох ракет та понад 50 ударних БпЛА

Російська армія вночі атакувала Україну двома балістичними ракетами і 152 ударними безпілотниками. ППО знешкодила 88 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 7 жовтня (з 18.00 06 жовтня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області - рф, 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму, близько 80 із них – "шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряна оборона збила/подавила 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксували влучання двох ракет та 52-х ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Станом на ранок 7 жовтня в повітряному просторі країни перебуває декілька ворожих БпЛА.