ЗМІ: через підрив колій в Ленінградській області з рейок зійшов поїзд з військовим вантажем

Спецоперацію провели "невідомі партизани". 

У Ленінградській області сьогодні вранці на залізничному перегоні Строганово-Мшинська через підрив колії зійшли з рейок локомотив і вагони поїзда з військовим вантажем. Про це повідомили джерела "Бабеля" і УП в Головному управлінні розвідки

Російська залізниця тим часом заявила про зупинку руху через "технічні причини". Вантажі та пасажирські поїзди рухалися в обхід з кількагодинними затримками. 

"Внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург-Псков", – повідомили співрозмовники УП. 

Вони додали, що на місці події вимкнули Інтернет і зв'язок. Фото і відео звідти поки в публічному доступі немає. 
﻿
