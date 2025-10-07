ЗМІ: через підрив колій в Ленінградській області з рейок зійшов поїзд з військовим вантажем

У Ленінградській області сьогодні вранці на залізничному перегоні Строганово-Мшинська через підрив колії зійшли з рейок локомотив і вагони поїзда з військовим вантажем. Про це повідомили джерела "Бабеля" і УП в Головному управлінні розвідки.

Російська залізниця тим часом заявила про зупинку руху через "технічні причини". Вантажі та пасажирські поїзди рухалися в обхід з кількагодинними затримками.

"Внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург-Псков", – повідомили співрозмовники УП.

Вони додали, що на місці події вимкнули Інтернет і зв'язок. Фото і відео звідти поки в публічному доступі немає.