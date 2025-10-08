З російської окупації вдалося повернути дві українські сім'ї з дітьми

Одна з родин прожила в окупації понад чотири роки.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій дві українські сім’ї з дітьми.

Як повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак, одна з родин прожила в російській окупації понад 4 роки.

"Старший син, 15 років, має порушення опорно-рухового апарату й потребував лікування, але отримати його в окупації було неможливо. Молодша, 8-річна донька, половину життя провела у страху під звуки вибухів", — ідеться у повідомленні.

Також, 18-річна дівчина з мамою, які роками жили в умовах небезпеки та страху, неодноразово намагалися виїхати самостійно, але безуспішно.

Обидві родини на підконтрольній Україні території, де вперше за довгий час відчувають себе у безпеці й можуть почати будувати нове життя.

"Вдячний Українській мережі за права дитини та всім партнерам за допомогу у порятунку цих родин. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", — наголошує Єрмак.