Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
З російської окупації вдалося повернути дві українські сім'ї з дітьми

Одна з родин прожила в окупації понад чотири роки.

З російської окупації вдалося повернути дві українські сім'ї з дітьми
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій дві українські сім’ї з дітьми.

Як повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак, одна з родин прожила в російській окупації понад 4 роки.

"Старший син, 15 років, має порушення опорно-рухового апарату й потребував лікування, але отримати його в окупації було неможливо.  Молодша, 8-річна донька, половину життя провела у страху під звуки вибухів", — ідеться у повідомленні.  

Також, 18-річна дівчина з мамою, які роками жили в умовах небезпеки та страху, неодноразово намагалися виїхати самостійно, але безуспішно. 

Обидві родини на підконтрольній Україні території, де вперше за довгий час відчувають себе у безпеці й можуть почати будувати нове життя.  

"Вдячний Українській мережі за права дитини та всім партнерам за допомогу у порятунку цих родин.  Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", — наголошує Єрмак. 

  • Нещодавно у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків із тимчасово окупованих територій.  
