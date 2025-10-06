Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Під обстрілами і в постійному стресі: з російської окупації вдалося повернути українських підлітків

Діти пережили стрес та перебували під постійними обстрілами в окупації РФ.

Під обстрілами і в постійному стресі: з російської окупації вдалося повернути українських підлітків
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків із тимчасово окупованих територій.  

Про це інформує глава Офісу президента Андрій Єрмак.

18-річна дівчина змушена була навчатися в школі, де панувала суцільна пропаганда. Атмосфера постійного тиску й страху змушувала її мріяти лише про одне — день, коли вдасться вирватися. 

Ще одна 18-річна дівчина з перших днів війни жила під щоденними обстрілами. Постійний стрес і страх спричинили серйозні проблеми з серцем, а належної медичної допомоги в окупації не було. 

19-річний хлопець залишився сам після втрати батьків. Його друзів примусово мобілізували, і він щодня боявся, що наступним стане саме він.  

Тепер усі троє дітей у безпеці. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап свого життя.  

"Вдячний Українській мережі за права дитини та всім партнерам за допомогу у порятунку цих молодих людей.  Виконуємо завдання Президента — повернути всіх", — наголошує Єрмак.  
