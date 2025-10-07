​Роспропаганда запустила фейк про те, що захисники України нібито вживають наркотики, що дозволяють "не спати й не їсти 2 тижні"

При цьому єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового

Російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони та іноземців, які воюють на боці нашої держави проти окупантів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти поширюють вигадану історію про нібито "польських найманців", які "використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів".

При цьому єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового. Якихось інших доказів чи підтверджень цих заяв немає.

"Такі вкиди є частиною системної кампанії Кремля з дискредитації українських військових та іноземних добровольців, які приєдналися до захисту України. Поширюючи фейки про «іноземних найманців», Росія намагається просунути наратив про «війну з усім Заходом», а не лише з Україною. У такий спосіб Кремль прагне виправдати власні поразки на фронті перед російською аудиторією", - зазначили в ЦПД.

Нещодавно росіяни знову почали поширювати фейки про "біолабораторії" в Україні.