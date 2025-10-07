Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
​Роспропаганда запустила фейк про те, що захисники України нібито вживають наркотики, що дозволяють "не спати й не їсти 2 тижні"

При цьому єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового

​Роспропаганда запустила фейк про те, що захисники України нібито вживають наркотики, що дозволяють "не спати й не їсти 2 тижні"
Ілюстративне фото

Російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони та іноземців, які воюють на боці нашої держави проти окупантів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. 

Пропагандисти поширюють вигадану історію про нібито "польських найманців", які "використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів".

При цьому єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового. Якихось інших доказів чи підтверджень цих заяв немає. 

"Такі вкиди є частиною системної кампанії Кремля з дискредитації українських військових та іноземних добровольців, які приєдналися до захисту України. Поширюючи фейки про «іноземних найманців», Росія намагається просунути наратив про «війну з усім Заходом», а не лише з Україною. У такий спосіб Кремль прагне виправдати власні поразки на фронті перед російською аудиторією", - зазначили в ЦПД.

  • У березні 2022 року Росія чи не щодня оприлюднювала нову дезінформацію про наявність в Україні хімічної чи біологічної зброї, включно з ковідними кажанами. Йшлося також про "роботи з патогенами птахів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки".
  • Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров також заявляв, що "біологічна зброя", яку нібито створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою. А представниця МЗС РФ Марія Захарова говорила , що США нібито визнали існування 36 біолабораторій в Україні, де проводили експерименти на людях. Це твердження також не має жодного підтвердження. 
  • У жовтні 2022 року постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що в Україні нібито створили дрон, який транспортує контейнер з "бойовими комарами" - носіями небезпечних інфекцій. За його словами, ці комарі мали заражати росіян, і це нібито було частиною американської біологічної програми.
