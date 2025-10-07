​Роспропаганда запустила фейк про те, що захисники України нібито вживають наркотики, що дозволяють "не спати й не їсти 2 тижні"

Російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони та іноземців, які воюють на боці нашої держави проти окупантів.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Пропагандисти поширюють вигадану історію про нібито "польських найманців", які "використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів".
При цьому єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового. Якихось інших доказів чи підтверджень цих заяв немає.
"Такі вкиди є частиною системної кампанії Кремля з дискредитації українських військових та іноземних добровольців, які приєдналися до захисту України. Поширюючи фейки про «іноземних найманців», Росія намагається просунути наратив про «війну з усім Заходом», а не лише з Україною. У такий спосіб Кремль прагне виправдати власні поразки на фронті перед російською аудиторією", - зазначили в ЦПД.
- Нещодавно росіяни знову почали поширювати фейки про "біолабораторії" в Україні.
- У березні 2022 року Росія чи не щодня оприлюднювала нову дезінформацію про наявність в Україні хімічної чи біологічної зброї, включно з ковідними кажанами. Йшлося також про "роботи з патогенами птахів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки".
- Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров також заявляв, що "біологічна зброя", яку нібито створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою. А представниця МЗС РФ Марія Захарова говорила , що США нібито визнали існування 36 біолабораторій в Україні, де проводили експерименти на людях. Це твердження також не має жодного підтвердження.
- У жовтні 2022 року постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що в Україні нібито створили дрон, який транспортує контейнер з "бойовими комарами" - носіями небезпечних інфекцій. За його словами, ці комарі мали заражати росіян, і це нібито було частиною американської біологічної програми.