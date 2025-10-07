Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
​Метеорологи підвищили рівень небезпеки погодних умов на півдні Одещині

Негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

​Метеорологи підвищили рівень небезпеки погодних умов на півдні Одещині
Злива в Одесі (архівне фото)
Фото: Telegram

Укргідрометцентр попереджає про те, що 8-9 жовтня в Одеський області очікуються значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с, оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також повідомляється, що у середу, 8 жовтня вранці та вдень на півдні Одещини сильні дощі, оголошений II (помаранчевий) рівень небезпечності.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

  • 1 жовтня потужна злива в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі 10 людей, серед яких - дитина, понад 380 людей було врятовано, підтоплено близько 90 будинків.

 
﻿
