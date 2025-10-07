Суд залишив під вартою колишнього військового Бобилєва, якого підозрюють у співпраці з росіянами в полоні

Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Печерський районний суд продовжив запобіжний захід для колишнього українського військовополоненого Максима Бобилєва, якого підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовими в російському полоні.

Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що Бобилєва триматимуть під вартою до 3 грудня. Його обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу. Йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Бобилєву загрожує до 12 років увʼязнення.

Що відомо про справу