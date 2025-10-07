Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Суд залишив під вартою колишнього військового Бобилєва, якого підозрюють у співпраці з росіянами в полоні

Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Суд залишив під вартою колишнього військового Бобилєва, якого підозрюють у співпраці з росіянами в полоні
Максим Бобилєв
Фото: Суспільне

Печерський районний суд продовжив запобіжний захід для колишнього українського військовополоненого Максима Бобилєва, якого підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовими в російському полоні.

Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що Бобилєва триматимуть під вартою до 3 грудня. Його обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу. Йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене групою осіб за попередньою змовою. 

Бобилєву загрожує до 12 років увʼязнення.

Що відомо про справу

  • Бобилєв народився у 2002 році в місті Херсон. Він - матрос і водій роти 137 батальйону окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил України. У російський полон потрапив 24 лютого 2022 року на території селища Чаплинка на Херсонщині. За даними слідства, з 28 липня 2022 року до 21 червня 2024-го його утримували в колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці на Донеччині. У цій установі утримували українських військовополонених, правоохоронців та цивільних. Контроль за колонією здійснювали представники так званої "ДНР", більшість із яких мали українські паспорти.
  • Слідство встановило, що Бобилєв не лише виявляв лояльність до адміністрації колонії, а й особисто брав участь у побиттях українських військових. Йому інкримінують чотири епізоди насильства із п’ятьма потерпілими у період із вересня 2023 до січня 2024 року. 
  • Бобилєва повернули з полону в липні 2024 року, однак уже за кілька тижнів його затримали. Відтоді він перебуває під вартою.
  • Сам Бобилєв каже, що служив у війську за контрактом на посаді водія. Контракт, за його словами, триває, і в  разі виправдання, він продовжить службу в 35-й бригаді 137-го батальйону.

 
