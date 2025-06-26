​Суд продовжив запобіжний захід військовому Бобилєву, якого підозрюють у співпраці з росіянами в полоні

Сам він заперечує свою провину і сподівається, що продовжить службу у ЗСУ.

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід військовослужбовцю Максиму Бобилєву до 23 серпня. Його підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовими в російському полоні.

Про це повідомляє Суспільне.

Підозрюваний заперечує свою провину. Він каже, що не вчиняв ніяких протиправних дій проти потерпілих, не співпрацював із росіянами та вважає "недоцільним" тримання його під вартою. За словами Бобилєва, свідчення потерпілих проти нього "мають особисті мотиви".

Зазначимо, що потерпілі на засіданні не були присутні.

Бобилєв каже, що служив у війську за контрактом на посаді водія. Контракт, за його словами, триває, і в разі виправдання, він продовжить службу в 35-й бригаді 137-го батальйону.

Прокурор Дмитро Марцин наполягав на продовженні тримання під вартою. Серед ризиків він назвав те, що сестра Бобилєва проживає закордоном і раніше підозрюваний нібито повідомляв, що після завершення служби хоче поїхати до неї.

Адвокат Роман Брацило клопотав про закрите засідання, оскільки будуть торкатися питання честі та гідності Бобилєва. Прокурор виступив проти цього і засідання провели у відкритому режимі. Якщо слідство доведе вину, то Бобилєву загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про справу