Офіцери військової частини організовували фіктивну службу "мертвих душ" і завдали державі збитків на 7,7 млн грн

Вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення.

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили про підозру колишньому командиру окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступнику, заступнику командира частини з логістики та командиру роти військової частини, які організовували фіктивну службу "мертвих душ", чим завдали збитків державі на 7,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офіса генпрокурора.

За даними слідства, вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення.

За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували.

Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 КК - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.