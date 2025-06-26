“Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом": Генпрокурор реорганізовував Департамент захисту інвестицій

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що сьогодні, 26 червня, реорганізовував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій.
“Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань. На практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур”, – написав Кравченко.
Він зазначив, що бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту. Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах.
“Наш фокус – медіація. Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість. Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях – керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше. Це стане реальною взаємодією для вирішення нагальних питань. І, звісно, реорганізація жодним чином не зупиняє виконання всіх зобовʼязань органів прокуратури в рамках евроінтеграційних процесів”, – написав Кравченко.