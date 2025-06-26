Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
ГоловнаСуспільствоПодії

Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

Він був міським головою Одеси з 1998 по 2005 роки.

Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан
Руслан Боделан

На 83-му році життя помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан

Про це повідомив голова Одеської райради Віталій Барвіненко.

"Руслан Борисович Боделан. 04.04.1942 — 26.06.2025. Народний депутат України 1.2 скликань. Голова Одеської ОДА 1995-98рр. Міський голова Одеси 1998-2005рр", — йдеться у дописі.

Боделан обіймав посаду мера з 1998 по 2005 рік. Також він був народним депутатом та очолював Одеську обласну державну адміністрацію.

У квітні 2005 року проти Боделана порушили кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб. Його було оголошено в міжнародний розшук. Боделан утік до Росії, де працював заступником начальника Санкт-Петербурзького міжнародного торгового порту. У січні 2006 року він отримав російське громадянство. У 2010 році кримінальні справи проти Боделана були закриті та він повернувся до України.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies