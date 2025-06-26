Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

Він був міським головою Одеси з 1998 по 2005 роки.

На 83-му році життя помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан.

Про це повідомив голова Одеської райради Віталій Барвіненко.

"Руслан Борисович Боделан. 04.04.1942 — 26.06.2025. Народний депутат України 1.2 скликань. Голова Одеської ОДА 1995-98рр. Міський голова Одеси 1998-2005рр", — йдеться у дописі.

Боделан обіймав посаду мера з 1998 по 2005 рік. Також він був народним депутатом та очолював Одеську обласну державну адміністрацію.

У квітні 2005 року проти Боделана порушили кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб. Його було оголошено в міжнародний розшук. Боделан утік до Росії, де працював заступником начальника Санкт-Петербурзького міжнародного торгового порту. У січні 2006 року він отримав російське громадянство. У 2010 році кримінальні справи проти Боделана були закриті та він повернувся до України.