Міжнародні партнери додатково виділяють €42,5 млн на відновлення Арки конфайнменту на Чорнобильській АЕС

Ще 5 млн євро передбачено на аналіз пошкоджень.

Велика Британія, Франція та Єврокомісія оголосили про нові донорські внески на загальну суму 42,5 млн євро для відновлення Арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомила міністр захисту довкілля Світлана Гринчук після засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля в Лондоні.

Зокрема:

Єврокомісія надає 25 млн євро,

Франція – 10,6 млн,

Велика Британія – 6,9 млн.

Ще 5 млн євро передбачено на аналіз пошкоджень та тимчасовий ремонт Арки в рамках Грантової угоди №5.

Гринчук підкреслила, що міжнародна підтримка критично важлива, адже витрати на повне відновлення можуть перевищити наявні ресурси.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого 2025 року російський дрон-камікадзе Shahed уразив Новий безпечний конфайнмент (Арку) над зруйнованим реактором на ЧАЕС. Внаслідок удару було пробито зовнішню оболонку та внутрішній шар конструкції, утворилася діра площею близько 15 м², а також понад 300 менших отворів.

Пожежу в міжстінному просторі гасили кілька тижнів за допомогою свердлення і водяного охолодження. Удар пошкодив частину вентиляції та елементів технічного обслуговування. Хоча радіаційний фон залишився в межах норми, герметичність порушена, що загрожує корозією та довгостроковою деградацією споруди.

Наразі триває тимчасовий ремонт і технічне обстеження. Україна за підтримки міжнародних партнерів (зокрема ЄБРР і МАГАТЕ) працює над планом повного відновлення Арки. Попередні оцінки збитків сягають десятків мільйонів євро.