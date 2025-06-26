Армія РФ обстрілювала Харківщину авіабомбами та дронами і вбила там людину

Протягом минулої доби ворог застосував по Харківщині керовані авіабомби та дрони різних типів. Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів області. Загинула людина.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Петро-Іванівка Дворічанської громади загинув 60-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 КАБ;

4 БпЛА типу «Шахед»;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 8 приватних будинків (с. Григорівка);

у Ізюмському районі пошкоджено будівлю кафе, скління п'ятиповерхового будинку (м. Ізюм).

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.