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Армія РФ обстрілювала Харківщину авіабомбами та дронами і вбила там людину

Від атак ворога постраждали 5 населених пунктів області. 

Армія РФ обстрілювала Харківщину авіабомбами та дронами і вбила там людину
Ілюстративне фото
Фото: Голова Харківської області

Протягом минулої доби ворог застосував по Харківщині керовані авіабомби та дрони різних типів. Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів області. Загинула людина. 

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Петро-Іванівка Дворічанської громади загинув 60-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 7 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Шахед»;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено 8 приватних будинків (с. Григорівка); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено будівлю кафе, скління п'ятиповерхового будинку (м. Ізюм).

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.

  • У Куп'янську п'ятеро людей постраждали через обстріл російським КАБом.
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