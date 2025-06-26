Росіяни вбили трьох мешканців Херсонщини, і ще 13 – поранили

Окупанти понівечили людське житло, стільникову вежу, газопровід, АЗС та авто.

Упродовж минулої доби на Херсонщині російську агресію 3 людини загинули, ще 13 – поранені. Ворог обстріляв 42 населені пункти області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Дар'ївка, Станіслав, Олександрівка, Новоолександрівка, Антонівка, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка, Червоний Маяк, Микільське, Клапая, Благодатне, Новорайськ, Молодіжне, Михайлівка, Берегове, Білозерка, Таврійське, Софіївка, Кізомис, Придніпровське, Садове, Наддніпрянське, Новодмитрівка, Чорнобаївка, Зеленівка, Томарине, Веселе, Дніпровське, Зимівник, Зміївка, Качкарівка, Новоберислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Тягинка, Широка Балка, Шляхове, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема окупанти пошкодили 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків.

Також понівечили стільникову вежу, газопровід, господарчу споруду, складські приміщення, автозаправну станцію та приватні автомобілі.