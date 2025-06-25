Головне за середу, 25 червня: майже 120 боєзіткнень, зустріч Зеленського і Трампа

Бойові дії на Донеччині, 118 бойових зіткнень, ворожі обстріли, саміт НАТО в Гаазі, презентація нового проєкту LB.ua. Яким запам’ятається 1218-й день повномасштабної війни.

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Гаазі 25 червня 2025 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 червня на фронті від початку доби зафіксовано 118 боєзіткнень.

На Покровському напрямку від початку доби відбулось 40 боєзіткнень, на Лиманському ще 17 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 червня – в новині.

Росіяни атакували громаду на Харківщині, загинула людина.

Під обстрілами опинилися Куп'янський, Ізюмський та Чугуївський райони.

В Україні випробували керовану авіаційну бомбу, яку було скинуто з фронтового бомбардувальника Су-24. Зброя здатна уражати цілі на відстані до 60 кілометрів.

Як повідомляє Defense Express, у майбутньому планується досягти дальності ураження до 80 кілометрів. Видання отримало від розробника відео випробувань, коли український КАБ було скинуто із фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту.

Подробиці – в новині.

Американський президент Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі.

Зустріч, яка тривала приблизно 50 хвилин, не була офіційним заходом саміту. Раніше цього дня Трамп підтвердив, що має намір поговорити зі Зеленським про його "труднощі". "Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", – сказав Трамп.

Зеленський став запрошеним гостем саміту. Хоча його участі в основній сесії не передбачили, український президент мав змогу поспілкуватися з лідерами країн на полях заходів та брав участь в урочистій вечері.

Пізніше обидва президенти поділилися першими враженнями від розмови.

У виступі на саміті НАТО Дональд Трамп висловив сподівання, що Штатам вдасться вирішити питання війни між Україною та РФ.

Він додав, що він «дуже здивований» Путіним і вважає, що президент РФ «введений в оману».

«Я знаю одне: він хотів би домовитися. Він хотів би вийти з цієї ситуації — для нього це катастрофа», — заявив Трамп.

Лідери країн НАТО зобов'язалися до 2035 року почати інвестувати 5% свого ВВП в оборону "для виконання наших індивідуальних і колективних зобов'язань". Про це йдеться в остаточному комюніке, ухваленому на саміті в Гаазі, передає The Guardian.

У п'яти пунктах декларації зазначили, що союзники подаватимуть щорічні плани комплексного огляду прогресу. Також вона містить рядок, що підтверджує "непохитну відданість 32 країн колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору, – що напад на одну країну є нападом на всіх".

Є в документі й згадка про Україну: "Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою враховуватимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат союзників".

Докладніше – в новині.

24 червня у Києві відбулася презентація нового проєкту LB.ua - LB.Talks.

LB.Talks - фаховий дискусійний майданчик для обговорення актуальних проблем сьогодення та пошуку способів їх розв’язання.

“LB.talks - це про Україну тут і зараз. Поточних викликів багато, але як відрізняти справді важливі від другорядних; максимально підсвічувати перші та шукати предметні шляхи вирішення, адже це важливо для формування майбутнього. Так і виникла ідея цього формату”, - розповіла під час презентації шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Першою темою нового проєкту стало обговорення викликів та можливостей аграрної галузі.

Докладніше – в нашому репортажі.

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