25 червня у столиці пройшов Всеукраїнський форум «Дітям наших Захисників: турбота, що об’єднує», ініційований Міністерством у справах ветеранів, Державною службою у справах дітей, ICC Ukraine та авіакомпанією «Українські вертольоти».

Всеукраїнський форум «Дітям наших Захисників: турбота, що об’єднує»

Подія зібрала представників держави, бізнесу, благодійного сектору та опікунів дітей-сиріт, аби спільно напрацювати рішення щодо довгострокової підтримки дітей, які втратили батьків на війні. Особливий акцент — на розвитку благодійної платформи «Дітям наших Захисників», до якої вже долучилися понад 80 компаній з усієї України.

У фокусі обговорення — роль держави, законодавчі ініціативи, механізми координації між владою, бізнесом і тими, хто потребує допомоги.

Народний депутат України Анатолій Остапенко зауважив:

«Ми працюємо над вдосконаленням чинного законодавства, щоб держава насправді гарантувала підтримку родинам загиблих Захисників. Щоб ті, хто боронить країну, знали — їхні діти не залишаться самі. Ми маємо разом створити умови, в яких кожна дитина, яка втратила батьків, почуватиметься захищеною, матиме доступ до освіти, розвитку, можливостей. Це — наш обов’язок».

Найзворушливішим моментом форуму став виступ дітей-сиріт, які вже мають бізнес-опікунів. Вони виконали «Ой у лузі червона калина» — зал відповів стоячи. Після виступу діти отримали подарунки та вирушили на захід, організований спеціально для них.

«Ми розуміємо: дітям, які втратили батьків на війні, неможливо їх замінити. Але ми можемо бути поруч. Цей форум повинен стати поштовхом для того, щоб платформа розширювалася і жила. Щоб бізнес долучався по всій країні. Дякую кожному, хто підтримує дітей і вірить у цю справу», — зазначив Сергій Букорос, виконавчий директор авіакомпанії «Українські вертольоти».

Під час форуму було також презентовано сайт благодійної платформи «Дітям наших Захисників», що висвітлює діяльність проєкту й залучає нових учасників до спільної справи. Наразі до благодійної платформи долучилося понад 80 соціально-відповідальних бізнесів з усіх куточків України.

«Ми хочемо, щоб діти не просто отримували фінансову допомогу. Важливо, щоб вони відчували турботу, увагу і мали поруч дорослих, яким не байдуже. Це — про людяність», — зазначила координаторка проєкту Леся Червінська.

Благодійна платформа «Дітям наших Захисників» — це про дію, яка має обличчя. Обличчя дитини, яка отримує шанс на майбутнє. І кожен соціально-відповідальний бізнес, який долучається, стає частиною великої справи. Разом ми — сила!