Українські дипломати попередили про шахрайство з е-чергою для консульських послуг

У соцмережах з’являються оголошення про нібито платну допомогу у позачерговому записі.

Міністерство закордонних справ України та українські дипломатичні установи за кордоном фіксують випадки шахрайства з електронною чергою для оформлення консульських послуг.

Про це повідомило посольство України у Швейцарії.

У відомстві зазначили, що в соцмережах (Instagram, TikTok, Facebook) з’являються оголошення про нібито платну допомогу у позачерговому записі. Насправді реєстрація в е-чергу є безкоштовною і здійснюється особисто громадянином через портал «е-Консул» за допомогою електронного підпису.

«Ніколи не передавайте стороннім особам свої персональні дані або електронні ключі. Якщо ви скористалися послугами “посередників”, ви втратили контроль над юридично значимими даними й передали їх шахраям», — наголосили в посольстві.

У відомстві застерігають, що такі дії становлять загрозу особистій безпеці громадян і державній безпеці України. Зокрема, мова йде про крадіжку персональних даних, доступ до банківських рахунків, можливість шантажу, маніпуляції зі слотами та дискредитацію державних електронних сервісів.

МЗС уже вживає технічних заходів для блокування шахраїв і передало відповідну інформацію до правоохоронних органів, запевнило посольство.

У разі відсутності вільних слотів у системі громадянам радять записатися в чергу очікування — система автоматично звільняє непідтверджені записи.