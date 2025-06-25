Росіяни атакували громаду на Харківщині, є жертви

Під обстрілами опинилися Куп'янський, Ізюмський та Чугуївський райони.

Російські окупанти обстріляли Дворічанську громаду Куп’янського району на Харківщині. Через обстріл загинула одна людина.

Про це у телеефірі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом від російських обстрілів постраждали Куп’янський, Ізюмський і Чугуївський райони і місто Харків.

"По одному з населених пунктів Дворічанської громади завдано удару. Петро-Іванівку ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню. На жаль, одна людина загинула на місці", — каже Синєгубов.

Упродовж минулої доби унаслідок атак постраждали 9 осіб. Ворог застосував 30 некерованих авіаційних ракет, 5 керованих авіаційних бомб (КАБ), 3 БпЛА типу "Шахед", 8 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА "Ланцет", 2 — типу "Молнія", а також 2 БпЛА, тип яких встановлюється.