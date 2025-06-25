«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Суми за три дні?
Суми за три дні?
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: за тиждень авіація ЗСУ уразила майже сотню районів зосередження російських окупантів

З 19 по 25 червня уражено 99 районів зосередження живої сили ворога.

Сирський: за тиждень авіація ЗСУ уразила майже сотню районів зосередження російських окупантів
Фото: скріншот

За тиждень ураїнська авіація та ракетні війська вдарили по майже сотні районів скупчення живої сили ворога, а також озброєння і військової техніки РФ.

Про це розповідає Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Лише за тиждень — з 19 по 25 червня — авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 99 районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки, складів боєприпасів, пунктів управління та інших важливих цілей.

"Дякую нашим воїнам за високу ефективність. Боротьба триває. Слава Україні!" — каже Головнокомандувач.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies