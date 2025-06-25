До 15 років тюрми засудили агентку ФСБ, яка шпигувала за українською авіацією на Дніпропетровщині

Засуджена була однією із шести агентів, які працювали на ФСБ у Дніпропетровській та Донецькій областях.

В Україні до 15 років тюрми засудили агентку ФСБ, яка шпигувала за українськими бойовими літаками на Дніпропетровщині.

Про це інформує СБУ.

"За доказовою базою СБУ 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала учасниця агентурної мережі фсб, викритої на початку 2024 року спецслужбою", — ідеться у повідомленні.

Засуджена була однією із шести агентів, що працювали на ворога у Дніпропетровській та Донецькій областях. Вона намагалася виявити авіабази ЗСУ в районі Кривого Рогу, щоб навести на них російські ракети.

Також вона мала встановити і передати агресору локації протиповітряної оборони ЗСУ для підготовки цієї атаки "в обхід" української ППО.

Щоб виконати агентурні завдання, жінка обходила місцевість, де шпигувала за напрямками польотів бойової авіації. У такий спосіб вона сподівалася "визначити" ймовірні координати базування літаків ЗСУ.

За матеріалами справи, агенткою ФСБ виявилась місцева безробітна, яка у жовтні 2023 року потрапила у поле зору окупантів через свою знайому – ще одну учасницю агентурної мережі, яка наразі перебуває під вартою.

Для комунікації з агресором вона використовувала анонімний чат у месенджері, виявлений на її телефоні під час обшуку.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав цю зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).