Рютте: Росія нарощує сили темпами, що дозволять атакувати НАТО через три-сім років

Генсек НАТО Марк Рютте за результатами саміту в Гаазі сказав, що союзники дали зобов'язання рекордно високого обсягу допомоги Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Окрім цього, Альянс хоче бути певен, що російський лідер не робитиме спроб нападу на Україну в майбутньому. Для цього держава повинна мати все необхідне для стримування.

"Звісно, ми всі працюємо над завершенням мирної угоди або довготривалого припинення вогню, і потім ми повинні впевнитися, що Україна має все необхідне, аби завадити Владіміру Владіміровичу Путіну бодай коли-небудь спробувати це знову в майбутньому", – сказав генсек.

Він закликав не бути наївними стосовно Росії.

"Звичайно, вони ведуть цю абсолютно неспровоковану війну проти України, але водночас, і це те, що ми чули з відкритих джерел від багатьох високопоставлених військових лідерів у Європі, включаючи начальника Генерального штабу Німеччини, вони нарощують свої збройні сили та перебудовують їх такими темпами, що вони можуть бути готові через три, п'ять чи сім років атакувати НАТО", – сказав він.

Тому Альянс має подбати про власну безпеку.