Країни НАТО ухвалили підсумкове комюніке: підтвердили зобов'язання підтримувати Україну

Лідери країн НАТО зобов'язалися до 2035 року почати інвестувати 5 % свого ВВП в оборону "для виконання наших індивідуальних і колективних зобов'язань". Про це йдеться в остаточному комюніке, ухваленому на саміті в Гаазі, передає The Guardian.

У п'яти пунктах декларації зазначили, що союзники подаватимуть щорічні плани комплексного огляду прогресу. Також вона містить рядок, що підтверджує "непохитну відданість 32 країн колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору, – що напад на одну країну є нападом на всіх".

Є в документі й згадка про Україну: "Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою враховуватимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат союзників".

Основна суть документу:

1. Країни підтвердили непохитну відданість колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору – напад на одного є нападом на всіх. Вони залишаються єдиними та непохитними у своїй рішучості захищати один мільярд своїх громадян, захищати Альянс та охороняти їхню свободу та демократію.

2. Об’єднані перед обличчям серйозних загроз та викликів безпеці, зокрема довгострокової загрози, яку становить Росія для євроатлантичної безпеки, та постійної загрози тероризму, союзники зобов’язуються щорічно інвестувати 5 % ВВП на основні оборонні потреби, а також на витрати, пов’язані з обороною та безпекою, до 2035 року, щоб забезпечити виконання індивідуальних та колективних зобов’язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору. Інвестиції забезпечать сили, можливості, ресурси, інфраструктуру, бойову готовність та стійкість, необхідні для стримування та оборони відповідно до трьох основних завдань: стримування та оборона, запобігання кризам та їх врегулювання, а також спільна безпека.

3. Союзники погоджуються, що це зобов'язання у розмірі 5% включатиме дві основні категорії інвестицій в оборону. Союзники щорічно виділятимуть щонайменше 3,5% ВВП, виходячи з узгодженого визначення витрат НАТО на оборону до 2035 року, на забезпечення основних оборонних потреб та на досягнення Цільових показників НАТО стосовно можливостей. Союзники погоджуються подавати щорічні плани, що демонструють надійний, поступовий шлях досягнення цієї мети. І Союзники щорічно виділятимуть до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист критичної інфраструктури і мереж, забезпечення нашої готовності та стійкості, розвиток інновацій та зміцнення оборонно-промислової бази. Траєкторія та баланс витрат за цим планом будуть переглянуті у 2029 році з урахуванням стратегічного середовища та оновлених Цільових показників можливостей. Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє їхній, і з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат Союзників.

4. Вони підтвердили спільне зобов'язання швидко розширювати трансатлантичне співробітництво в оборонно-промисловій сфері та використовувати новітні технології та дух інновацій для просування колективної безпеки. Працюватимуть над усуненням бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією між країнами-членами та використовуватимуть їхні партнерства для сприяння співпраці в оборонній промисловості.

5. Висловили вдячність за щедру гостинність, виявлену Королівством Нідерландів. З нетерпінням чекають наступної зустрічі в Туреччині у 2026, а потім зустрічі в Албанії.