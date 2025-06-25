Прем'єру Франції загрожує черговий вотумом недовіри від соціалістів

Це послаблює і без того вразливий уряд президента Еммануеля Макрона та його надії на прийняття амбітного законопроекту про бюджет на 2026 рік.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру зіткнеться з черговим вотумом недовіри з боку Соціалістичної партії через провальні переговори щодо пенсійної реформи.

Про це повідомляє France2 з посиланням на джерело.

Хоча ультраправа партія “Національне об'єднання” заявила, що не підтримає цю резолюцію, цей крок послаблює і без того вразливий уряд президента Еммануеля Макрона та його надії на прийняття амбітного законопроекту про бюджет на 2026 рік.

Місячні переговори між французькими профспілками та роботодавцями щодо реформ пенсійної системи провалилися ввечері у понеділок, що спонукало Байру скликати обидві сторони на переговори, щоб знайти шлях вперед.

Провал цих переговорів робить Байру вразливим, оскільки його центристський уряд, що об'єднує альянс “Разом за республіку” президента Еммануеля Макрона та консервативних республіканців, може впасти будь-коли, якщо ліві та ультраправі партії об'єднаються, щоб підтримати резолюцію про недовіру.

Це також передбачає ще складніші переговори щодо законопроєкту про бюджет на 2026 рік, оскільки уряд прагне проштовхнути скорочення витрат на 40 мільярдів євро.

Борис Валло, лідер соціалістів у нижній палаті, заявив парламенту, що Байру не дотримався своєї обіцянки внести на розгляд парламенту новий законопроєкт про пенсійну реформу.

Байру опинився у ситуації, схожій до ситуації попереднього прем'єр-міністра Мішеля Барньє, чию тримісячну адміністрацію підтримувала Республіканська партія, але потім підтримала вотум недовіри щодо його законопроєкту про бюджет на 2025 рік зі заходами економії.

У вівторок у парламенті Байру заявив, що він все ще переконаний, що “існує шлях, хоч і дуже складний, який може вивести нас з цього глухого кута”.