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Зеленський і Макрон обговорили можливість постачання додаткових винищувачів Mirage в Україну

Також ішлося про співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі.

Зеленський і Макрон обговорили можливість постачання додаткових винищувачів Mirage в Україну
Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Фото: x.com/EmmanuelMacron

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

За словами Зеленського, вони обговорили можливість розширити повітряний флот України додатковими винищувачами Mirage. Ішлося і про співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі. 

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«Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому», - додав український президент.

Він також повідомив, що з Макроном вони говорили про розвиток коаліції охочих, очікування від саміту НАТО та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії. «Реальний удар по російській фінансовій машині можуть нанести саме справедливі прайскепи на нафту та газ», - наголосив Зеленський.

  • Взимку цього року стало відомо, що наша держава має отримати від Франції кілька винищувачів Mirage, зокрема - Mirage 2000-5F. Їх зняли з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифікували для виконання більш складних завдань, ніж раніше.
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