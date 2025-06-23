Чернишов сказав, що прибув до НАБУ "розібратися в ситуації"

Минулого тижня підозри отримали двоє людей, що працювали на нього в Мінрегіоні і Нафтогазі.

Віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що прибув до НАБУ, аби "розібратися в ситуації" на тлі "чуток" про можливі процесуальні дії проти нього. Урядовець сказав, що "відкритий до взаємодії".

Він стверджує, що його позиція полягає в тому, що "все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору". Подальші деталі невідомі.

Ситуація довкола Чернишова: контекст

Учора він повідомив про повернення з закордонного відрядження, куди, за даними УП, виїхав в ніч на 11 червня. Через декілька днів після цього підозри отримали два колишні посадовці з оточення Чернишова періоду його очолення Мінрегіону, а потім – Нафтогазу.

Справа стосується отримання хабаря за незаконну передачу ділянки під забудову ЖК в Києві. Підозри, окрім двох забудовників, отримали колишній радник Чернишова та колишній державний секретар міністерства.

Чернишов не повернувся з-за кордону навіть на форум, організований його міністерством. Натомість він проводив зустрічі в Чехії та Австрії. Австрійська сторона у відповідь на запит журналістів УП повідомила, що запит на проведення зустрічі отримала за добу до неї.

Хоча журналісти не отримали достоменних підтверджень, що Чернишов міг знати про підготовку підозри своєму колишньому оточенню, фактом залишається його виїзд якраз напередодні цього.

Прем'єр-міністр і президент, коментуючи відрядження Чернишова, казали, що він має повернутися до кінця тижня. Володимир Зеленський стверджував, що міністр має від нього два завдання.

УП та ZN.UA в суботу з посиланням на джерела написали, що вмовляти Чернишова повернутися з-за кордону у встановлені терміни поїхав Тимур Міндіч – співвласник "95 кварталу". А до цього стало відомо про виїзд за кордон родини міністра.