Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Суми за три дні?
Суми за три дні?
ГоловнаПолітика

Чернишов сказав, що прибув до НАБУ "розібратися в ситуації"

Минулого тижня підозри отримали двоє людей, що працювали на нього в Мінрегіоні і Нафтогазі. 

Чернишов сказав, що прибув до НАБУ "розібратися в ситуації"
Олексій Чернишов
Фото: Олексій Чернишов

Віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що прибув до НАБУ, аби "розібратися в ситуації" на тлі "чуток" про можливі процесуальні дії проти нього. Урядовець сказав, що "відкритий до взаємодії".

Він стверджує, що його позиція полягає в тому, що "все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору". Подальші деталі невідомі. 

Ситуація довкола Чернишова: контекст

Учора він повідомив про повернення з закордонного відрядження, куди, за даними УП, виїхав в ніч на 11 червня. Через декілька днів після цього підозри отримали два колишні посадовці з оточення Чернишова періоду його очолення Мінрегіону, а потім – Нафтогазу.

Справа стосується отримання хабаря за незаконну передачу ділянки під забудову ЖК в Києві. Підозри, окрім двох забудовників, отримали колишній радник Чернишова та колишній державний секретар міністерства. 

Чернишов не повернувся з-за кордону навіть на форум, організований його міністерством. Натомість він проводив зустрічі в Чехії та Австрії. Австрійська сторона у відповідь на запит журналістів УП повідомила, що запит на проведення зустрічі отримала за добу до неї.

Хоча журналісти не отримали достоменних підтверджень, що Чернишов міг знати про підготовку підозри своєму колишньому оточенню, фактом залишається його виїзд якраз напередодні цього.

Прем'єр-міністр і президент, коментуючи відрядження Чернишова, казали, що він має повернутися до кінця тижня. Володимир Зеленський стверджував, що міністр має від нього два завдання.

УП та ZN.UA в суботу з посиланням на джерела написали, що вмовляти Чернишова повернутися з-за кордону у встановлені терміни поїхав Тимур Міндіч – співвласник "95 кварталу". А до цього стало відомо про виїзд за кордон родини міністра. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies