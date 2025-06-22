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Посилення ППО та зміцнення бойової авіації: Зеленський зустрівся із міністром оборони Норвегії

Міністр оборони Норвегії здійснив перший візит в України.

Посилення ППО та зміцнення бойової авіації: Зеленський зустрівся із міністром оборони Норвегії
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський  зустрівся із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. Це перший візит глави міноборони Норвегії до України після призначення на посаду в лютому цьогоріч.

Про це пише Офіс президента України.

Володимир Зеленський подякував норвезькому уряду за вагому військову підтримку нашої країни, яка цього року збільшена до 7 млрд доларів. Глава держави наголосив — Україна розраховує, що такий рівень допомоги збережеться й наступного року.

Те, як найефективніше використати ці кошти для допомоги українцям у боротьбі проти російської агресії, було ключовою темою обговорення.

"Ми говорили, безумовно, і з Прем’єр-міністром щодо збільшення спроможності нашого внутрішнього виробництва засобів далекого ураження. Мені приємно зауважити, що він цю ідею підтримав і запропонував більш детально обговорити з вами", – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Торе Оншуус Сандвік говорили про інвестиції у виробництво української зброї, зокрема безпілотників і ракет великої дальності, а також про масштабування спільного оборонного виробництва.

Серед інших важливих питань – посилення ППО та зміцнення бойової авіації. Президент подякував Норвегії за надання винищувачів F-16. Також Глава держави відзначив важливість постачання систем NASAMS і ракет до них для захисту цивільної інфраструктури від російського терору.

Крім того, Володимир Зеленський висловив вдячність Норвегії за енергетичну підтримку нашої країни взимку та виділення коштів на закупівлю імпортного газу.

Міністр оборони Норвегії запевнив у продовженні підтримки України й наголосив на тому, що важливо розвивати оборонні спроможності обох держав.
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