Головне за суботу, 21 червня: обстріли Сумщини та Чернігівщини, майже 130 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 128 бойових зіткнень, ворожі обстріли, звільнення політв'язнів у Білорусі. Яким запам’ятається 1214-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 червня на фронті від початку доби зафіксовано 128 боїв.

Упродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 43 наступальні дії.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 червня – в новині.

На Чернігівщині внаслідок ворожої атаки загинула людина, передає ДСНС.

Увечері 21 червня російські війська атакували Ніжинщину безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки, господарчу будівлю та гараж. Загинула одна цивільна особа.

У Сумах внаслідок ворожої атаки пошкоджені покрівля та вікна у багатоповерхівці, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

БпЛА влучив у житловий будинок на території Сумської громади. На місці працюють усі профільні служби. Мешканцям надається необхідна допомога.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з відрядженням віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, який 10 червня виїхав за кордон - за декілька днів до оголошення підозр його колишньому оточенню.

На зустрічі з журналістами 20 червня у відповідь на запитання LB він сказав, що Чернишов має повернутися після завершення відрядження. “У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все”, – сказав Зеленський.

До слова, сьогодні “Українська правда” із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що родина віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України.

За інформацією джерел, 19 червня виїхав син Чернишова, 20 червня – дружина.

Володимир Зеленський на прохання LB прокоментував й інформацію про можливу відставку уряду. За його словами, якби він хотів змінити голову уряду, то спершу сказав би йому. А з ним він розмови не проводив.

“Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи”, – пояснив президент.

Президент Володимир Зеленський також спростував знищення і пошкодження систем ППО Patriot під час нещодавніх ворожих атак.

Про що ще говорив очільник держави журналістам – у наших новинах.

Під час саміту НАТО в Гаазі наступного тижня не планується проведення засідання Ради Україна – НАТО. Як повідомляє видання Politico, це стало ще однією поступкою з боку Альянсу на користь Сполучених Штатів.

Союзники по НАТО мають згоду щодо першочергової важливості забезпечення задоволеності Трампа та підтримки єдиного фронту в Гаазі, враховуючи, що війна Росії в Україні ще далеко не закінчилася, а зовнішньополітична увага Америки дедалі більше зміщується на Азію та Близький Схід. Для досягнення цієї мети організатори саміту також спростили зустріч, скоротивши типову дводенну зустріч до 24 годин.

Незрозуміло, зазначає видання, чи буде присутній на обговореннях президент України Володимир Зеленський, якого запросили лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок.

21 червня у Білорусі на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога випустили на волю 14 політв'язнів, пише видання «Наша Ніва».

Заступник Келлога Джон Коул написав у соцмережі Х, що «сильне керівництво президента Трампа призвело до звільнення 14 ув’язнених з Білорусі сьогодні. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу – вони залишаються справжнім другом і союзником».

Серед звільнених - білоруський політичний в’язень Сергій Тихановський, а також колишня доцентка Білоруського державного університету Наталія Дуліна та засуджений у справі «Союзу білоруського національного щита» Кирило Балахонов. Після звільнення Тихановського зустріла сім'я. Згодом деякі інші звільнені перебувають у посольстві США у Вільнюсі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!