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Le Monde: США погоджували із Росією текст своєї резолюції в ООН до 3-х роковин вторгнення

Ця ініціатива викликала здивування і обурення серед європейських партнерів.

Le Monde: США погоджували із Росією текст своєї резолюції в ООН до 3-х роковин вторгнення
Представниця США в ООН Дороті Ші
Фото: EPA/UPG

Напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну адміністрація США провела консультації з Москвою щодо власного проєкту резолюції ООН, повідомляє Le Monde із посиланням на джерела. 

Українська сторона підготувала проєкт документа, який чітко засуджував російську агресію та вимагав повного виведення окупаційних військ. Однак деякі європейські держави, остерігаючись зниження підтримки України на тлі збройного конфлікту в Газі, закликали Київ до пом’якшення формулювань, аби забезпечити ширшу підтримку в Генасамблеї ООН.

Переломний момент стався 21 лютого, коли тимчасова представниця США при ООН Дороті Ші повідомила дипломатам Франції та Великої Британії, що Вашингтон просить Київ відкликати свою ініціативу – бо має намір запропонувати альтернативний текст. Американський варіант, як вона зазначила, був орієнтований на «мир, а не війну», що викликало подив у європейських колег.

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Згодом з'ясувалося, що цей проєкт резолюції був попередньо узгоджений з представниками Росії – без відома інших союзників. Цей факт підтвердили як Париж, так і Лондон.

На вихідних європейські дипломати провели закриту нараду, де відчувалося глибоке розчарування діями США. Було вирішено залишити український варіант резолюції без змін. Подальше просування документа взяли на себе Франція та Велика Британія – як постійні члени Ради Безпеки ООН.

У підсумку саме Париж домігся внесення до американського тексту положення про територіальну цілісність України. Лондон зосередився на протидії американській ініціативі в Раді Безпеки.

24 лютого 2025 року український проєкт резолюції був ухвалений Генасамблеєю у початковому вигляді – попри спротив як Росії, так і США. Американський же варіант зазнав таких суттєвих змін, що сам Вашингтон утримався під час голосування за нього.
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