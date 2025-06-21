Є пошкодження інфраструктури, заправки, приватних будинків.

Увесь день агресор атакував Нікопольщину, спрямовуючи на район дрони та артилерію, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від ворожих ударів здригалися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Постраждали семеро чоловіків. 63-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Сталися дві пожежі. Пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.

За уточненою інформацією, через вранішній артобстріл райцентру понівечені 4 приватні оселі, господарська споруда, гараж, 20 сонячних панелей та лінія електропередач.